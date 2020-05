Motociclista fica bastante ferido após atingir caminhonete que avançou o pare

Crédito: Luciano Lopes

Um motociclista ainda não identificado ficou bastante ferido em um acidente de trânsito envolvendo sua moto e uma caminhonete nesta tarde de sábado (23).

Ele seguia com sua CG preta pela rua Dom Pedro II e no cruzamento com a Tiradentes teve a frente cortada por uma caminhonete Nissan Frontier, cujo condutor não respeitou o sinal de pare.

O condutor da moto não conseguiu evitar a colisão e ficou bastante ferido no rosto, com fraturas no maxilar e confuso, sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

