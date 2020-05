Motociclista escorrega em sinalização pintada no asfalto e sofre fratura

Sinalização foi recentemente implantada no cruzamento - Crédito: Marco Lúcio

Um metalúrgico de 31 anos sofreu uma fratura no ombro ao escorregar com a sua moto sobre a sinalização de solo recentemente pintada no asfalto do cruzamento da avenida Papa Paulo VI com a avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. Chovia fraco no momento do acidente.

O rapaz retornava para casa após cumprir o turno de trabalho na Tecumseh. Com fortes dores no braço e perna, ele foi socorrido por um colega de trabalho que vinha logo atrás e encaminhado até um hospital particular.

