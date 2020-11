Motociclista é socorrido com vários ferimentos após sofrer acidente na região da Santa Casa

Acidente na região da Santa Casa - Crédito: Maicon Ernesto

Um motociclista de 20 anos sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira (25), na região da Santa Casa.

Segundo informações, um veículo Ecosport seguia pela rua Dona Maria Jacinta e no cruzamento com a rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio o motorista de outro carro ofereceu passagem.

A Ecoesport avançou e neste momento o motociclista foi atingido frontalmente pelo carro, sendo arremessado contra uma placa de sinalização e a parede de um imóvel.

A vítima sofreu diversas escoriações e foi atendida por uma equipe de resgate do Grupo São Francisco. Uma equipe do Samu também auxiliou no resgate.

O motociclista foi encaminhado até a Santa Casa pelo resgate do São Francisco.

A Polícia Militar compareceu no local e registrou o acidente em boletim de ocorrência.

