Motociclista é socorrido com suspeita de fratura na perna após acidente no São Carlos 8

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 19 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira (22) depois de se envolver em um acidente de São Carlos, no bairro São Carlos 8.

Segundo informações, a vítima conduzia a motocicleta pela rua Capitão Luís Brandão e no cruzamento com a rua Monsenhor Romeu Tortoreli teve a visão prejudicada por um carro que saiu em alta velocidade do estacionamento de um supermercado. Neste instante ele colidiu contra a lateral de um Fiat/Fiorino que estava pela via.

O jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado até a Santa Casa com suspeita de fratura em uma das pernas.

