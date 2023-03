Motociclista é preso por embriaguez após envolver-se em colisão na SP-215

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado na manhã de sábado (18), no Km 143 + 300 metros da SP-215.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência de acidente de trânsito no local e chegando lá, entrou em contato com o motociclista de 40 anos, que contou que pilotava sua CG Titan 125, com seu tio na garupa, por uma estrada de terra e ao entrar na rodovia, não viu que vinha o Toyota Yaris e colidiu na lateral da moto.

Ninguém se feriu no acidente, no entanto os policiais perceberam que o condutor da moto apresentava sinais de embriaguez, por isso o convidaram a realizar o teste de bafômetro, que teve resultado positivo de 1,32 mg/l.

Diante dos fatos, a motocicleta foi entregue ao tio do acusado e ele foi detido e conduzido ao plantão policial, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.300,00, que não foi paga, sendo ele recolhido ao Centro de Triagem.

