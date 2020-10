Motociclista é preso após ser flagrado com drogas no assentamento dos sem-terra

23 Out 2020 - 19h03

Um homem foi preso nesta tarde de sexta-feira (23), no assentamento dos sem-terra, acusado de tráfico de drogas.

A equipe da PM, composta pelo Cabo Miguel e Soldado Valle, estava em patrulhamento pela região do assentamento, com vistas a um veículo roubado, quando deparou-se com uma CG 150, vermelha, cujo condutor carregava uma sacola verde, que jogou ao ver a viatura.

O suspeito foi abordado e com ele foram encontrados R$ 946,00, 6 pinos de cocaína, 215 gramas e mais 6 pedras de crack, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido à cadeia pública de São Carlos.

