Motociclista é jogado sobre carro após colisão no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 26 anos ficou ferido em uma colisão envolvendo sua motocicleta e um carro, no final desta tarde de quarta-feira (11), no Centro.

Segundo informações, o motociclista conduzia uma Suzuki prata pela rua São Joaquim e não percebeu que o motorista de um Mitsubishi Lancer ia estacionar em uma vaga, entre a São Sebastião e a XV de Novembro, não conseguindo frear e colidindo contra a lateral do carro.

Com o impacto o piloto da moto foi jogado sobre o capô de um Gol que estava estacionado. Ele sofreu escoriações pelo corpo e fortes dores no tórax, recebendo os primeiros atendimentos do socorrista da motolância e depois sendo encaminhado por uma Unidade Básica do Samu, até a Santa Casa.

