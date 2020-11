Motociclista é atropelado por caminhão e morre na Washington Luis em São Carlos

Moto envolvida no acidente. - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite desta terça-feira (17) após ter sido atropelado por um caminhão, na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos.

A reportagem do SCA esteve no local e apurou junto ao motorista do caminhão-tanque que ele seguia no sentido interior/capital e ao chegar no trevo do bairro Santa Felícia avistou o motociclista em alta velocidade pela alça de acesso. Ao entrar na pista, a moto teria escorregado e foi parar embaixo do caminhão.

O motorista não teve tempo de desviar e acabou atropelando a vítima que foi arrastada por mais de 50 metros. Chovia no momento do acidente.

A ambulância da concessionária que administra a rodovia compareceu no local, porém o motociclista teve morte instantânea.

O local do acidente passou por perícia e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde aguarda ser identificado.

