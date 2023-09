Motociclista é assaltado por trio na Vila Carmem

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motociclista de 40 anos foi vítima de um assalto por volta das 17h30 de sábado, 9, na Vila Carmem. Ele registrou o crime em boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira, 11, na CPJ.

A vítima disse que estava com sua CG Titan e parou em um semáforo no cruzamento da Avenida Henrique Gregory com a Travessa 7, momento em que teria sido abordado com três desconhecidos. Um deles estaria com uma faca. Mediante ameaças de morte, foi obrigado a entregar o seu celular. Praticado o crime, todos fugiram a pé sentido Boa Vista.

