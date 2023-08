Motociclista de 22 anos fica ferido após acidente no Jardim Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (11), uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada no Jardim Botafogo, em São Carlos. Um jovem de 22 anos ficou ferido.

De acordo com testemunhas e informações prestadas pela condutora do carro envolvido no acidente, ela transitava pela rua Francisco Gregoraci e ao chegar no cruzamento com a avenida Tancredo Neves, um ônibus atrapalhou a sua visão e acabou avançando o sinal de pare. Neste momento o motociclista colidiu contra a roda traseira do carro.

O impacto da colisão resultou em danos significativos à parte frontal da moto, que ficou destruída. Felizmente, o condutor da motocicleta, sofreu apenas ferimentos leves. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima.

O motociclista foi encaminhado até a Santa Casa para avaliação médica.

A polícia também foi acionada e compareceu ao local para tomar as providências cabíveis.

