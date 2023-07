Motociclista colide em KA, arrebenta vidro traseiro e cai embaixo de Gol

Vidro traseiro do KA ficou estilhaçado após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 19 anos ferido na tarde desta segunda-feira, 3, na Avenida São Carlos (região da praça Itália) – sentido centro/bairro.

O São Carlos Agora apurou que o motociclista, por motivos ignorados, colidiu na traseira de um Ford KA. Posteriormente a vítima atingiu ainda um Creta que estaria estacionado.

O motorista do KA, por sua vez, atingiu a traseira de um Gol. Já o motociclista colidiu com seu corpo na vidro traseiro do KA, estilhaçando-o. Passou por cima do carro e foi parar embaixo do Gol.

Com ferimentos, o motociclista foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

