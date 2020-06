Motociclista cai no rio na região do Kartódromo

Crédito: Luciano Lopes

Um motociclista de 49 anos ficou ferido após cair dentro do rio nesta noite de sexta-feira (05), na região do Kartódromo.

Ele seguia com sua CG vermelha pela avenida Francisco Pereira Lopes quando perdeu o controle do veículo, no cruzamento com a Alameda dos Crisântemos, e foi parar dentro do rio.

Foi necessária a ação dos Bombeiros para retirar a vítima, que foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu até a Santa Casa, com ferimentos leves.

