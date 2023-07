Motociclista cai na pista após se envolver em acidente com caminhão na SP-215 em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 38 anos se envolveu em um acidente no final da tarde desta quarta-feira (5), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos. Ele foi socorrido com suspeita de fraturas.

Segundo relatou o motorista do caminhão, ele seguia no sentido Descalvado/São Carlos, quando o motociclista teria tentado ultrapassá-lo, mas como não conseguiu, tentou retornar, quando teria atingido a lateral do caminhão.

O condutor da moto que reside em Porto Ferreira e estava a caminho do trabalho na Tecumseh, acabou caindo na pista. Por sorte um carro que vinha logo atrás conseguiu desviar.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu compareceu no local e após prestar os primeiros atendimentos, conduziu o motociclista até a Santa Casa com suspeita de fratura no quadril e perna.

O comandante do batalhão da PM de São Carlos, tenente coronel Mussolini que passava pelo local prestou apoio no local até a chegada do policiamento rodoviário.

