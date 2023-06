Motociclista avança sinal vermelho e bate em carro no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos ficou ferido nesta tarde de sábado (24), em um acidente de trânsito envolvendo um carro e a moto que ele conduzia, na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o motociclista transitava pela Rua Dona Alexandrina e avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Sete de Setembro, colidindo contra o carro que vinha por esta rua.

O condutor da moto foi arremessado sobre o carro e caiu ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e fratura na perna, sendo socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

Uma passageira que estava no carro também ficou ferida, após bater com a cabeça, mas recusou atendimento.

Leia Também