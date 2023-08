Motociclista avança pare e bate em carro no Botafogo

SIGA O SCA NO

Um homem de 44 anos colidiu sua motocicleta contra um carro, no final desta tarde de sexta-feira (25), no Jardim Botafogo.

Segundo informações, o motociclista transitava pela Avenida José Pereira Lopes, no sentido centro/bairro, e o carro seguia pela mesma rua, porém no sentido oposto, e ao fazer uma conversão para entrar em outra via, foi atingido pela moto, cujo condutor não respeitou a parada obrigatória.

O motorista do carro foi embora do local e o motociclista ficou ferido, sendo socorrido primeiro pema motolância e depois pelo Unidade Básica do SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

