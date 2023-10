Motociclista avança o pare e se envolve em acidente no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

16 Out 2023 - 13h28

Em primeiro plano a moto e ao fundo, o carro em cima da calçada - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente deixou um motociclista ferido na tarde desta segunda-feira, 16, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A vítima pilotava sua moto pela rua Guadalajara e no cruzamento com a rua Basílio Dibbo não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingiu a lateral de um carro, cujo motorista perdeu o controle e foi parar em cima de uma calçada.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com escoriações, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

