Motociclista avança o “pare” e provoca colisão na Vila Prado

Motociclista no momento em que era atendido: socorrido à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito marcou a manhã desta quinta-feira, 18, em um cruzamento na Vila Prado.

Um motociclista de 40 anos transitava pela rua Bernardino de Campos e no cruzamento com a rua Antonio de Almeida Leite, após não respeitar a sinalização de parada obrigatória, colidiu em um veículo. O impacto foi contra uma porta e o vidro do carro arrebentou.

O motociclista foi ao solo e com possível fratura no ombro, socorrido pelo Samu à Santa Casa.

