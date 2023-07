Motociclista atinge lateral de carro no Jardim Botafogo

SIGA O SCA NO

Vidro traseiro do veículo ficou estilhaçado após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma moto e um carro marcou a manhã desta terça-feira, 11, no Jardim Botafogo. Não foi registrada nenhuma vítima, porém os veículos envolvidos na colisão sofreram danos materiais.

Segundo apurado, os veículos transitavam pela Avenida José Pereira Lopes quando o motorista do carro tentou a conversão com destino à rua Nossa Senhora de Monte Serrat. O motociclista não teve tempo de frear e atingiu a porta traseira do automóvel, arrebentando o vidro.

