Motociclista arrebenta vidro traseiro de carro durante acidente no centro

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida pelo Samu: ferimentos pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na tarde desta sexta-feira, na esquina da Avenida São Carlos com a rua Conde do Pinhal.

O trânsito estava lento devido a rua Conde do Pinhal (entre Avenida São Carlos e rua Episcopal) estar interditada, já que irá ter uma festa promovida pela Catedral de São Carlos no final de semana, momento em que o motociclista de 24 anos colidiu com violência na traseira de um Siena, arrebentando o vidro traseiro.

Com ferimentos, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

MAIS UM

Minutos depois, devido ao trânsito bem lento naquela região, na mesma via expressa, ocorreu uma segunda colisão traseira envolvendo dois veículos. Porém, apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido.

Leia Também