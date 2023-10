Motoboy sofre grave acidente após avançar o sinal de pare no Jardim Brasil

SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 11h58 Por Da redação

Movimentação no local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

A Unidade de Suporte Avançada (USA) do Samu foi acionada no final da manhã desta sexta-feira (6) para socorrer um motociclista vítima de um grave acidente no Jardim Brasil, em São Carlos.

Segundo informações colhidas pela reportagem no local da colisão, o motoboy seguia pela rua 13 de Maio e no cruzamento com a rua Major Manoel Antonio de Mattos avançou o sinal de parada obrigatória e colidiu violentamente contra a lateral de um VW/T-Cross que seguia pela preferencial.

Com o forte impacto o motoboy foi arremessado à distância e segundo testemunhas, caiu inconsciente no asfalto.

O motoboy que não teve a identidade revelada recebeu os primeiros atendimentos por parte do socorrista da motolância. Em seguida foi avaliado pelo médico da USA e encaminhado até a Santa Casa. Além das escoriações, ele apresentava confusão mental.

