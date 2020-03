Motoboy sofre fratura exposta no braço e perna após violenta colisão

Motoboy foi violentamente atingido: fraturas expostas no braço e perna - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 24, onde o motoboy G.M.S., 27 anos, sofreu fratura exposta no braço e na perna após o motorista de um Monza desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.

A vítima estava em sua moto pela Avenida Trabalhador São-carlense (sentido USP) e no cruzamento com a rua Luiz Vaz de Toledo Piza o motorista do carro não freou e seguiu adiante.

O impacto foi violento e a moto atingiu a lateral do Monza. O motociclista recebeu graves ferimentos e foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O Samu também atendeu a ocorrência.

