Motoboy sofre fratura exposta após acidente no Jardim Macarengo

Um motoboy de 30 anos sofreu fratura exposta na perna após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (27), no Jardim Macarengo, perto do terminal rodoviário de São Carlos.

Segundo informações, a vítima, juntamente com uma colega de trabalho que estava na garupa, seguia pela avenida São Carlos sentido rodovia, quando no cruzamento com a rua Cesar Ricome foi atingida por um carro que transitava no sentido oposto e fazia a conversão à esquerda.

Com o impacto os ocupantes da moto foram arremessados ao solo. A garupa teve apenas ferimentos leves.

O motociclista foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado até a Santa Casa.

O cruzamento é sinalizado por semáforo, no entanto, não foi possível saber qual dos condutores ultrapassou o sinal de vermelho.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

