Motoboy sofre escoriações após colisão na Avenida Parque Faber

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão deixou uma pessoa ferida no final da manhã desta sexta-feira, 11, no Parque Faber. Com escoriações pelo corpo, foi socorrido inicialmente pelo socorrista de uma motolância e posteriormente por uma unidade básica do Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Os envolvidos transitavam pela via expressa no mesmo sentido e o motoboy de 39 anos ao tentar a conversão com destino à Avenida Bruno Ruggiero Filho, foi atingido por um T-Cross, que era dirigido por uma mulher.

Com a colisão lateral, o motoboy foi arremessado em uma calçada e posteriormente foi socorrido.

