Motoboy reage e evita assalto a comércio de bebidas na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motoboy de 28 anos evitou que um comércio de bebidas localizado na rua Desembargador Júlio de Faria, no Boa Vista, fosse assaltado na noite desta segunda-feira, 29.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que, por volta das 23h45, dois desconhecidos teriam invadido o estabelecimento e anunciado o assalto. Um deles, com um galão com gasolina, ameaçou atear fogo no comércio. O comparsa, com um machado, dava suporte.

Em dado momento a dupla ordenou que os funcionários fossem para os fundos do prédio, momento em que o motoboy, com um canivete, reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso que estava com o galão.

Dois funcionários, de 28 e 22 anos, foram em auxílio do companheiro que conseguiu ainda ferir o comparsa que estava com o machado. Assustados, os bandidos, feridos, conseguiram a fuga. Já o galão, o machado e o canivete, foram apreendidos. O caso registrado na CPJ.

Leia Também