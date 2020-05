Motoboy fica ferido em acidente no Santa Felícia

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 33 anos ficou ferido em um acidente envolvendo sua motocicleta e um carro.

O motoboy acabava de sair de seu trabalho de entregas nesta tarde de domingo (31), e estava a caminho de casa, pela rua Francisco Posso, quando teve a frente cortada com um Ford Ka branco, no cruzamento com a avenida João Dagnone e não conseguiu frear a tempo.

O condutor do carro, de 20 anos, disse que não viu a motocicleta e nem ele e nem o passageiro se feriram.

Já o motociclista foi ao solo e ficou ferido, sendo socorrido pelo Samu, com suspeita de fratura no fêmur.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

