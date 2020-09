Motoboy fica ferido após sofrer queda de moto em frente a antiga Fadisc

Crédito: Maicon Ernesto

Um jovem de 24 anos ficou ferido após uma queda de moto nesta manhã de domingo (20), no Parque Sabará.

O motoboy transitava com sua Honda Titan, vermelha, pela Rua Doutor Marino da Costa Terra, no sentido rodovia - bairro, quando, em frente à antiga Fadisc, derrapou com a moto e caiu ao solo.

Populares que passavam pelo local acionaram o Samu, que socorreu a vítima até a Santa Casa, com uma possível fratura de clavícula.

