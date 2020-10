Motoboy avança pare e se envolve em colisão no Centro

11 Out 2020 - 14h59

Crédito: Maicon Ernesto

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem de 36 anos ferido na tarde deste domingo (11), na região central.

O motoboy pilotava a Honda CG Titan 160, vermelha, pela rua Sete de Setembro e no cruzamento com a São Joaquim, segundo ele, teve "um branco", avançando o sinal de pare, colidindo contra o SUV Mitsubishi ASX, azul metálico.

O casal que estava no SUV nada sofreu e prestou todo o apoio necessário ao condutor da moto, que foi socorrido pelo Samu, com escoriações pelo corpo e uma possível fratura no tornozelo, sendo encaminhado à Santa Casa.

Policiais da ROCAM atenderam a ocorrência.

