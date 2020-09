Motoboy avança pare e é atingido por outra moto na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Dois motoboys, de 24 e 48 anos, ficaram feridos em uma colisão nesta noite de sábado (05), na Vila Costa do Sol.

O acidente aconteceu quando o homem de 48 anos transitava pela rua Maria Tavares Leandro e no cruzamento com a Miguel Giometti, avançou o sinal de pare, entrando na frente do outro motociclista, que o atingiu e ambos foram ao solo.

O condutor que avançou o pare, foi socorrido pelo Samu, com uma suposta fratura na perna, enquanto o outro sofreu escoriações pelo corpo e uma lesão no nariz, sendo ambos encaminhados à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também