Motoboy ‘acerta’ a traseira de picape no centro

02 Out 2020 - 13h10

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 21 anos levou a pior no início da tarde desta sexta-feira, 2, após um acidente de trânsito na rua São Joaquim, centro de São Carlos.

Os envolvidos transitavam pelo sentido único de direção momento em que o motorista de uma Saveiro parou para que um carro saísse de um estacionamento.

O motoboy que vinha logo atrás, não se apercebeu para o fato e tentou frear. Sem sucesso, colidiu na traseira da picape e foi ao solo.

Com corte no queixo e ferimentos pelo corpo, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

