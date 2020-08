Moto sem placa e adulterada é apreendida na região do CDHU

Uma motocicleta Honda 150, preta, sem placas e com adulterações, foi apreendida na tarde de sábado (01), na região do CDHU.

Uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo Jardim São Paulo, quando avistou a moto sem placas, transitando no contra fluxo e tentou uma abordagem.

O condutor empreendeu fuga e foi acompanhado por cerca de 500 metros, até perdeu o equilíbrio e caiu, correndo em direção ao CDHU.

Ele não foi localizado, mas usava um capacete aberto, sendo assim identificado.

A moto, que além de estar sem placas estava com as numerações do chassi e do motor suprimidas, foi apreendida e recolhida ao pátio municipal.

