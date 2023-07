Moto roubada em fevereiro é localizada em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que havia sido roubada no mês de fevereiro deste ano, foi localizada nesta noite de sexta-feira (28), na Rua Estanislau Apréia, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo local, quando avistaram a moto transitando sem placas e a abordaram.

As numerações do chassi e do motor estavam intactas, sendo possível constatar através de pesquisa, que ela estava com queixa de roubo.

O jovem de 18 anos que conduzia a moto disse que a comprou por R$ 1.500,00, mas que desconhecia a procedência.

O veículo e o condutor foram conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição das autoridades policiais.

Leia Também