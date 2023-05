Moto roubada é recuperada pela equipe RPM na avenida São Carlos

Uma motocicleta roubada no dia 03/05 foi recuperada por policiais do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), no Centro de São Carlos.

Na noite desta sexta-feira (12) a equipe passava pela avenida São Carlos e defronte a um bar verificou que havia várias motocicletas estacionadas e resolveu fazer uma vistoria nestes veículos.

A placa de um Honda Biz chamou a atenção e os policiais acabaram descobrindo que havia uma adulteração e chegaram até a verdadeira, constatando ser a moto roubada.

A proprietária foi avisada e compareceu no plantão da CPJ para reaver a motocicleta.

Ninguém foi detido.

