Moto roubada é recuperada durante operação Saturação em Ibaté

Uma motocicleta que havia sido roubada, foi recuperada nesta noite de domingo (23), durante uma operação saturação da Polícia Militar, em Ibaté.

Policiais militares da ROCAM e da Força Tática realizavam a operação, quando abordaram um motociclista suspeito, que já possuía passagem por tráfico de drogas, e ao pesquisar a motocicleta que estava com ele, constou que ela estava com queixa de furto do dia 01 de julho deste ano.

Diante dos fatos, a moto foi apresentada no plantão policial, juntamente com o acusado I.A.J.A., que permaneceu à disposição da Justiça.

