Moto roubada é apreendida pela Polícia Militar

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma YBR Factor branca, sem placa e com a numeração do motor e chassi suprimidos e que seria produto de roubo, foi apreendida na tarde deste sábado, 8, por policiais militares na rua Domingos Juliano, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá.

Consta em boletim de ocorrência que a moto estaria em poder de um piloto de 20 anos. Como estava sem placas e os PMs suspeitaram que seria produto de roubo, realizaram a abordagem e constataram a irregularidade.

Ao indagar o piloto, os PMs teriam sido informados que a moto foi abandonada em um bar localizado no santuário da Babilônia uma vez que um desconhecido teria consumido bebidas e comidas e não pagou e deixou o veículo. Isso, há duas semanas.

O proprietário do bar, um homem de 35 anos, pensando que o desconhecido retornaria, levou a moto até sua casa, no bairro em questão. Neste sábado, necessitando da ajuda do jovem de 20 anos, pediu para que ele fosse com até a moto no bar, quando foi abordado pela PM.

Diante dos fatos, após as deliberações de praxe e a apreensão da moto, os dois envolvidos foram ouvidos sobre os fatos.

