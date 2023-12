Moto parcialmente depenada é apreendida no Jardim Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto sem placa e com a numeração do chassi suprimida foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (26), no Jardim Bandeirantes.

Os policiais estavam em patrulhamento pela rua Miguel João, quando suspeitaram da moto que estava parcialmente depenada. Eles constataram que o chassi estava suprimido e sem a placa, por isso não foi possível saber se era produto de roubo ou furto.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio municipal, onde será submetida a perícia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também