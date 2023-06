Moto furtada no Santa Felícia é encontrada com a ajuda do São Carlos Agora

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta furtada no último domingo (11), na avenida Bruno Ruggiero Filho, foi localizada com a ajuda do São Carlos Agora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o furto ocorreu na avenida Bruno Ruggiero Filho, no Santa Felícia. A vítima foi ao trabalho e quando retornou, não mais encontrou sua Honda CBX250, placa ECZ-4575.

Logo após o furto a vítima entrou em contato com o portal São Carlos Agora pedindo ajuda. O site fez uma publicação e nesta segunda-feira (12), um leitor que viu a matéria reconheceu a motocicleta na rua Domingos Diegues, perto de uma praça. O veículo foi abandonado no local por dois jovens que não mais retornaram.

A testemunha entrou em contato com a proprietária que foi até o local e recuperou a moto que estava com ligação direta e totalmente adulterada.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a Polícia tomou as medidas cabíveis.

Leia Também