SIGA O SCA NO

Moto furtada foi devolvida ao proprietário - Crédito: Divulgação

Uma Yamaha YBR, produto de furto ocorrido na madrugada de domingo, 5, na Avenida José Jonas Pereira de Souza, no Ipê Mirim, foi localizada em estado de abandono no eco ponto do Cidade Aracy.

A vítima, de 25 anos, recebeu ligação anônima dando ciência de onde estaria a moto. A Polícia Militar foi acionada e após o veículo ser encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe, a YBR foi restituída ao proprietário.

Leia Também