Moto furtada no Botafogo é localizada em casa de adolescente

Crédito: Divulgação

Uma moto, produto de furto ocorrido no dia 11 de novembro, em uma casa no Jardim Botafogo, foi localizada por volta das 18h33 desta segunda-feira, 30, na garagem de uma residência na rua Sebastião de Moraes, no Planalto Paraíso.

Policiais militares da Força Tática foram acionados via Copom, dando conta que uma pessoa pilotava uma moto e que a placa não coincidia com a marcado veículo.

Diante das informações uma equipe foi até o endereço mencionado e localizou a moto que estava com numeração do chassi e motor suprimidos.

A moto estava na garagem e os moradores foram questionados. Segundo eles, o veículo seria do filho de 17 anos, que não foi localizado. A moto foi apreendida.

