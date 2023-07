Moto furtada na Vila Pelicano é abandonada no Eduardo Abdelnur

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma moto furtada na quarta-feira, 19, foi localizada por policiais militares na tarde desta quinta-feira, 20, 24 horas depois, em estado de abandono. A CG Titan, que pertence a uma mulher de 28 anos, foi restituída.

A vítima disse que sua CG estava estacionada na garagem do condomínio onde mora, na rua Roberto Simonsen, na Vila Pelicano. Elaborou boletim de ocorrência e em diligências, sabedores do crime, um dia de pois, policiais militares, em patrulhamento, localizaram o veículo estacionado na rua Salvador Orlandi, no Residencial Eduardo Abdelnur. A vítima foi comunicada e após as deliberações de praxe, o veículo restituído.

