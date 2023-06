SIGA O SCA NO

Ainda não foi recuperada a motocicleta CB 300, placa ESJ 4D30, preta, furtada no dia 06/06 deste ano, na esquina da Rua Sete de Setembro com a Dom Pedro II, no Centro.

A vítima deixou a moto estacionada na via por volta das 18h e ao retornar, por volta das 21h não a encontrou mais.

Informações sobre paradeiro da motocicleta devem ser repassadas para a Polícia Militar no 190 ou (16) 99232-9010.

