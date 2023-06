Moto furtada em São Carlos é localizada em Ibaté após dez dias

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto Honda CB300, preta, que havia sido furtada no dia 06 de junho, na região central de São Carlos, foi localizada nesta noite de sábado (17), em Ibaté.

Após o SCA publicar uma nota informando que o veículo ainda não havia sido recuperado, algumas pessoas entraram em contato com o proprietário, pelo número de telefone informado, dizendo que a moto estaria em Ibaté.

Ele repassou à Polícia Militar as informações que recebeu e uma equipe da Força Tática, em patrulhamento pelo Jardim Cruzado 01, deparam-se com moto transitando pela Rua Antônio Jorge e consultaram sua placa, verificando que estava com queixa de furto.

Os policiais deram ordem de parada, mas o motociclista não acatou e tentou fugir, sendo acompanhado e finalmente abordado pela equipe.

Ao ser questionado sobre a origem da moto, ele disse que a comprou por R$ 1.500,00, mas que não sabia que era furtada, porém ela estava ligada com uma chave mixa.

O veículo foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário e o acusado de 23 anos foi detido e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

