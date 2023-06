Moto furtada em São Carlos é localizada em Araraquara após uma semana

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que havia sido furtada em São Carlos, foi localizada na tarde desta sexta-feira (09), na Rua Maurício Valente Osório, na Vila Conceição, em Araraquara.

O veículo havia sido furtado na última segunda-feira (05) e hoje, a Polícia Militar foi acionada pela proprietária, que conseguiu localizá-lo por meios próprios, através da internet, redes sociais, etc. Ela também trouxe a moto para São Carlos por meios próprios, acionando a polícia para comunicar que a havia recuperado.

Ao irem até o local, os policiais verificaram que a moto estava com a numeração do chassi e do motor raspadas, sendo necessário apreendê-la.

