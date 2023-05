Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma YBR Factor roxa, com a numeração do motor e do chassi raspada, foi recuperada por policiais militares por volta das 15h desta terça-feira, 2. O veículo estava na rua Princesa Isabel, no Jardim Paraíso.

A moto, de propriedade de uma mulher de 33 anos, foi furtada no dia 23 de julho de 2022. Após ser encaminhada à CPJ, a Factor foi devolvida à proprietária.

Leia Também