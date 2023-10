Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma CG150 Fan, produto de furto ocorrido no dia 19 de outubro, foi localizada por policiais militares por volta das 2h50 desta quinta-feira, 19, na rua Dom Ruy Serra, no São Carlos 8.

A moto estava em estado de abandono, sem a placa e com a numeração do chassi e do motor, raspados. Após as deliberações de praxe, o veículo foi encaminhada à CPJ e posteriormente recolhido ao pátio municipal.

