Moto furtada é localizada pela GM no Antenor Garcia

13 Out 2023 - 06h47

13 Out 2023 - 06h47 Por Marcos Escrivani

Moto localizada pela GM era produto de furto - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais localizaram por volta das 22h desta quinta-feira, 22, uma moto produto de furto ocorrido no dia 6 de outubro, no Centreville. O flagrante aconteceu na rua Bruno Palka, no Antenor Garcia.

Os GMs tentaram a abordagem no veículo que estava com dois homens que tentaram a fuga.

Em dado momento, ambos abandonaram a moto e conseguiram entrar em uma mata e não foram detidos. Já os guardas ao consultarem a placa da moto, constou que era produto de furto. O veículo foi encaminhado à CPJ.

