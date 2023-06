Moto furtada é localizada com casal, no Centro

Uma motocicleta que havia sido furtada há alguns meses, foi recuperada na madrugada de quinta-feira (01), na região central de São Carlos.

Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de uma motocicleta com queixa de furto do dia 22/03/2023, que havia sido deixada por um casal, no estacionamento de uma farmácia, localizada na Rua XV de Novembro, no Centro.

Os policiais realizaram um patrulhamento pelas imediações e depararam-se com o casal tentando sair com a moto.

Eles foram abordados e o condutor do veículo, G.S.M.A., 19 anos, ao ser questionado sobre a procedência da moto, disse que ela pertence à sua mãe, que mora em Ibitinga, porém houve divergências e ele e sua namorada de 17 anos que estava na garupa, foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência e em seguida, foram liberados.

A moto foi apreendida.

