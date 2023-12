Moto furtada é abandonada no Monsenhor Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

Factor foi furtada em setembro e recuperada pela Força Tática - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento preventivo na noite desta terça-feira, 5, localizaram uma moto produto de furto. O veículo estava em estado de abandono na rua João Stella, no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli.

Os policiais perceberam que a placa da Factor era artesanal. Posteriormente pesquisaram o número do chassi e do motor que se encontravam parcialmente suprimidos. Os PMs contataram o Copom que informou que no dia 4 de setembro a moto teria sido furtada.

O veículo foi encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, recolhido pátio municipal.

