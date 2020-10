Moto fica presa em veículo após colisão na Avenida Morumbi

26 Out 2020 - 16h55

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto ficou presa em um veículo após colisão na Vila Morumbi, na tarde desta segunda-feira, 26. Uma mulher de 34 anos ficou ferida.

Um carro transitava pela rua Guará e a moto pela Avenida Morumbi. O cruzamento tem um semáforo e no momento do acidente, ninguém assume que ultrapassou quando estava no “vermelho”.

O resultado foi uma colisão frontal e uma moto enroscada. A garupa da moto foi arremessada ao solo e com ferimentos, socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

