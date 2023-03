SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto envolvida em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (13), no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Dom Pedro, no Centro de São Carlos, foi apreendida pela Polícia Militar.

Durante o atendimento da ocorrência os policiais descobriram que a motocicleta ostentava uma placa irregular e estava com a numeração do chassi e motor suprimidos.

O veículo que seria de leilão foi apreendido e vai passar por perícia.

Leia Também