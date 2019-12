Moto entra na frente de carro e causa colisão no Santa Felícia

Crédito: Marco Lúcio

Um motociclista de 43 anos ficou ferido em uma colisão nesta tarde de domingo (29), no Santa Felícia.

Um Celta vermelho transitava pela rua Professor Maria De Cresci Leopoldino, no sentido Moradas, quando teve a frente cortada por uma moto NX preta, que transitava no sentido oposto, cujo condutor perdeu o controle ao fazer a curva, invadindo a pista contrária e entrando na frente do Celta.

Com a colisão o motociclista foi ao solo e sofreu ferimentos no joelho, sendo encaminhado à Santa Casa pelo Samu.

